MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Vormittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 329,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 329,50 EUR. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 324,60 EUR. Bei 324,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.025 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,20 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. 6,28 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,66 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 19.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,83 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Ende des Dienstagshandels steigen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab