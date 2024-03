MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 222,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 223,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.940 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 9,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 28,93 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,59 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 2,23 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1.717,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.513,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,15 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

