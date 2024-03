MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 223,00 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 223,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,90 EUR. Bei 220,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 71.116 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 29,06 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 3,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 29.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.717,00 EUR gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,15 EUR je Aktie belaufen.

