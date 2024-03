MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verliert am Vormittag

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 218,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 218,30 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 218,20 EUR. Bei 220,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 7.161 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 22.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 12,28 Prozent wieder erreichen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 37,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 3,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 238,22 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,15 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

