MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag in Rot

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 227,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 227,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12.303 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 7,64 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 34,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 249,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 26.04.2023. In Sachen EPS wurden 2,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.544,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

