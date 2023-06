MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag nahezu unbewegt

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 229,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,20 EUR an. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 229,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.945 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 6,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 249,20 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,89 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,85 Prozent auf 1.544,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,74 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

