MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Mittwochmittag ausgebremst

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 168,25 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 168,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 166,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 121.756 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 45,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,17 Prozent auf 1.549,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.289,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,13 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

