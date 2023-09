MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 172,70 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 15:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 172,70 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 172,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 288.323 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 41,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 15,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.549,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. MTU Aero Engines dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie tiefer: UBS und JPMorgan belassen MTU-Rating unverändert

MTU-Aktie & RTX-Aktie unter Druck: Hohe Kosten durch Materialmangel an Triebwerken für Airbus-Jets

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient