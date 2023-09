MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag fester

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 171,60 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 171,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.230 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. 42,83 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,70 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.549,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.289,00 EUR umgesetzt.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

