MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 169,75 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 169,75 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 170,15 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 168,95 EUR. Zuletzt wechselten 2.375 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 157,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 211,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent auf 1.549,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.289,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,85 EUR fest.

