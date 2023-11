MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 183,40 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 183,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 185,80 EUR. Bei 182,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.898 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,64 Prozent hinzugewinnen. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 209,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.517,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

