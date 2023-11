MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Vormittag

Der bekannte Finanzmarkt-Mathematiker Dr. Andreas Beck hat mit dem Portfolio-ETF ein Instrument geschaffen, das Privatanlegern ermöglicht, professionell und kostengünstig in mehrere Anlageklassen gleichzeitig zu investieren. Wie diese aussehen können, erklärt er im Experten-Gespräch heute Abend und beantwortet dabei auch Ihre Fragen!

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot

Schwacher Handel: DAX fällt am Freitagmittag zurück

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Vormittag ausgebremst

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Verlusten

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag auf rotem Terrain

Autozulieferer: Continental will angeblich 5500 Stellen im Automotive-Geschäft streichen

Rotstift im Automobilgeschäft: Continental will weltweit 5500 Stellen streichen

Mit UBS in Anlage- und Hebelprodukte auf Continental investieren

Continental-Aktie legt zu: Continental will wohl bei Automotive-Sparte sparen

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im DAX

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsstart

FTSE 100-Papier Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rolls-Royce von vor 3 Jahren abgeworfen

Continental startet Sparprogramm in Autozuliefersparte - Baut Tausende Jobs ab

Heute im Fokus

Royal Mail zu Millionenstrafe verdonnert. PNE bestätigt Ziele trotz schwachem Ergebnis. EnBW will dank gutem Ergebnis verstärkt in Energiewende investieren. Energiekontor bekräftigt Jahres- und Langfristziele. Talanx plant zügigere Gewinnsteigerungen. Goldman Sachs nimmt thyssenkrupp nucera in Bewertung auf. Flughafen Frankfurt steigert Passagierzahlen - Flugbewegungen ebenfalls höher.