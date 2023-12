MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittwochmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 185,40 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 185,40 EUR nach oben. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,90 EUR an. Bei 184,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.094 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gewinne von 32,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 14,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,90 EUR je Aktie aus.

