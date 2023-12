MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 187,75 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 187,75 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 188,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.686 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 23,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 15,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,00 EUR.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer

XETRA-Handel DAX legt den Rückwärtsgang ein

MTU-Aktie gibt nach: Bericht über schärfere Vorschriften für bestimmte Triebwerke