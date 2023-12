MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag in Grün

MTU Aero Engines im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 186,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 186,30 EUR zu. Bei 186,55 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.211 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,56 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 15,08 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 216,00 EUR an.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.349,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,90 EUR im Jahr 2023 aus.

