MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 218,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 218,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 218,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 218,00 EUR. Bisher wurden heute 1.799 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 10,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 38,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 226,67 EUR.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.349,00 EUR eingefahren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

