MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 331,60 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 331,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 331,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 332,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.505 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 5,61 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,37 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,70 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2025 erfolgen. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie: MTU dürfte Prognose erfüllen - Fokus auf Nachfrage und neuem CEO

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Donnerstagmittag steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich mittags fester