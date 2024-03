MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 223,40 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 223,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 223,20 EUR. Bei 223,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.326 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 3,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 238,22 EUR.

Am 29.02.2024 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.717,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,15 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell