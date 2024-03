MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 225,40 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 225,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 226,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 223,50 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.964 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. 8,74 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Abschläge von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 3,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,22 EUR.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.717,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

