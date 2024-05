MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Dienstagmittag zu

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 235,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 235,30 EUR. Bei 235,30 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 234,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.482 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 241,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Gewinne von 2,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Abschläge von 32,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,67 EUR.

Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

