MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 233,90 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 233,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 233,50 EUR. Bei 234,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.446 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 3,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,36 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 251,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

