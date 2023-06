MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 228,60 EUR ab. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 228,20 EUR. Bei 230,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.623 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Gewinne von 7,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 34,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,20 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 26.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.544,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

