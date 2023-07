MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 225,70 EUR abwärts.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 225,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,70 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 1.356 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 8,60 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 33,89 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 253,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,89 EUR gegenüber 1,74 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.544,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,85 Prozent gesteigert.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

