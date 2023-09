MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 173,50 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 173,50 EUR. Im Tief verlor die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 170,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 175,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.662 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 29,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 14,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,70 EUR.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.289,00 EUR eingefahren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

