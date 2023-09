MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 173,25 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 173,25 EUR ab. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 172,50 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 175,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.285 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,10 EUR erreichte der Titel am 21.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 41,47 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 149,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 233,70 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.549,00 EUR im Vergleich zu 1.289,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie zieht an: Jahresziele bekräftigt

MTU-Aktie tiefer: UBS und JPMorgan belassen MTU-Rating unverändert

MTU-Aktie & RTX-Aktie unter Druck: Hohe Kosten durch Materialmangel an Triebwerken für Airbus-Jets