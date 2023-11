MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Vormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 182,90 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 182,90 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 181,20 EUR ein. Bei 184,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 7.264 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 209,67 EUR.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.349,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,88 EUR im Jahr 2023 aus.

