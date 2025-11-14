DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Nachmittag ins Minus

14.11.25 16:08 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 358,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
MTU Aero Engines AG
355,90 EUR -10,00 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 358,80 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 352,10 EUR. Bei 362,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 56.695 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 399,50 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 11,34 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 249,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,43 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,07 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 406,90 EUR an.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 17,58 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Bildquellen: MTU Aero Engines

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
29.10.2025MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
