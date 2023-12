MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Nachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 185,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 185,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 184,05 EUR. Bei 190,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.642 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 32,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 21.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 14,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,00 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent auf 1.517,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 29.02.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,90 EUR je Aktie.

