MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Vormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 188,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 188,40 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 190,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 190,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.228 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 23,13 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 16,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

