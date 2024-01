MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag kaum bewegt

Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag im Aufwind

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr eingebracht

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag im Plus

Zuversicht in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus

GE Vernova successfully completes modernization of 4 gas turbines at Kuwait’s Sabiya power plant, boosting efficiency and increasing output

FTSE 100-Titel Rolls-Royce-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Rolls-Royce von vor 5 Jahren eingebracht

Continental-Analyse: JP Morgan Chase & Co. hebt Continental-Aktie auf Overweight an - Conti-Aktie profitiert

Heute im Fokus

Alaska Airlines mit eigenen Qualitätskontrollen bei Boeing. SoftwareONE lehnt Übernahmeangebot von Bain ab. Kontron rechnet mit weiterem Wachstum. Nordex kann Auftragseingang in Deutschland in 2023 um mehr als ein Drittel steigern. Rheinmetall erhält Bestellung im Millionenwert von Bundeswehr. Deutschland rutscht 2023 in Rezession: BIP ist in vergangenem Jahr gesunken. Essenslieferanten-Aktien nach Exane-Studie unter Druck.