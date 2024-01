MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag behauptet

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 204,20 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 204,20 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 206,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 203,80 EUR. Bei 204,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.602 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 20,03 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 217,88 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1.517,00 EUR gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 19.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

