MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Mittwochmittag ins Plus

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 226,30 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 228,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 215,40 EUR. Bisher wurden heute 177.751 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 233,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 51,68 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 241,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 14.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.513,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.004,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.04.2023 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 22.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,05 EUR je Aktie belaufen.

