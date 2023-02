MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag gesucht

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 218,90 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 219,10 EUR zu. Mit einem Wert von 215,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.069 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 46,72 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.513,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.004,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 26.04.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

