MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 222,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 226,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.214 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 40,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 27.10.2023 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

