MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 222,00 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 222,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 221,10 EUR. Bei 223,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.710 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,41 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,20 EUR am 22.09.2023. Abschläge von 28,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 3,20 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,22 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 29.02.2024. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.717,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2024 präsentieren. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

