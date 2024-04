MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 219,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 219,00 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 219,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.992 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 10,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Abschläge von 27,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 249,44 EUR.

Am 29.02.2024 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

