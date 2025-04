MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 273,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 273,10 EUR abwärts. Bei 269,70 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 275,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 198.066 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 356,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 23,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,70 EUR am 20.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 30,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 345,67 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

