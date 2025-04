MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag höher

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 276,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 276,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 278,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.956 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 356,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 28,66 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 208,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 24,58 Prozent wieder erreichen.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 345,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 05.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,15 EUR je Aktie.

