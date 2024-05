So bewegt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Nachmittag Boden gut

15.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 236,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 236,30 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 237,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 235,30 EUR. Zuletzt wechselten 20.362 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer. Am 22.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 241,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 158,20 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 49,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 251,67 EUR. Am 16.02.2016 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten. Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Am 24.07.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 12,10 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: MTU Aero Engines schüttet weniger Dividende aus Handel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

