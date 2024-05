MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 235,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 235,70 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,30 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.734 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2023 auf bis zu 241,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 2,40 Prozent niedriger. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 32,88 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 12,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

