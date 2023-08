MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 205,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 205,70 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 205,30 EUR. Bei 208,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.437 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 19,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 27,47 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 243,00 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1.549,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.289,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MTU Aero Engines-Investment verdient

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient

So schätzen die Analysten die Zukunft der MTU Aero Engines-Aktie ein