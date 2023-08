MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von MTU Aero Engines

MTU Aero Engines im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 205,40 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 205,40 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 204,50 EUR nach. Mit einem Wert von 208,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.740 Stück gehandelt.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 16,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 27,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 243,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.549,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.289,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,81 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

