MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 174,75 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 174,75 EUR zu. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,90 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 175,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.653 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,62 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 227,80 EUR an.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,28 EUR, nach 2,14 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.549,00 EUR – ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.289,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,07 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

