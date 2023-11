MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 182,70 EUR nach.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 182,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 182,05 EUR. Mit einem Wert von 183,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.080 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,15 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2023 (158,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 209,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 27.10.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.517,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.349,00 EUR umgesetzt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 10,88 EUR je Aktie aus.

