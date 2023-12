MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 189,10 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 189,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 189,35 EUR. Bei 185,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 161.991 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gewinne von 29,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,34 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 216,00 EUR.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR gegenüber 2,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 1.517,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 19.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,90 EUR je Aktie belaufen.

