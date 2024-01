MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Dienstagmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 205,00 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 205,00 EUR. Bei 203,10 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.699 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,56 Prozent. Am 21.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 29,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,88 EUR aus.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -10,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.349,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,99 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen