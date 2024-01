MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag verlustreich

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 203,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 203,90 EUR. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 203,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.060 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 20,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,88 EUR.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -10,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.517,00 EUR gegenüber 1.349,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,99 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

