MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07:00 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 229,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 229,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 228,60 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.099 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 233,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (149,20 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 238,80 EUR.

Am 14.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.513,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.004,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 26.04.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,05 EUR je Aktie belaufen.

