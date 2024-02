MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Freitagmittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 226,70 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 2,1 Prozent auf 226,70 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 226,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 222,00 EUR. Zuletzt wechselten 24.753 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 8,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 30,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2022 mit 3,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 226,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.517,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.513,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

