MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 223,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 223,00 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 223,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.547 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 29,06 Prozent wieder erreichen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2022 mit 3,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,26 Prozent gesteigert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

